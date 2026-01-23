Ahora

Open de Australia

Sonrisa de genio: la reacción de Carlos Alcaraz a uno de los puntos del año

El tenista murciano arrasa en la tercera ronda del Open de Australia, con una paliza a Cortentin Moutet en tres sets.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Si el objetivo de Carlos Alcaraz en este Australia Open era ir de menos a más, lo está confirmando. En la tercera ronda, contra Cortentin Moutet, jugó su mejor tenis. Venció en tres sets, por la vía rápida.

No dejó ninguna duda el número 1 del mundo: 6-2, 6-4, 6-1.

La prueba fue este punto que ya se ha convertido en una de las imágenes del momento. Con sonrisa final incluida.

Alcaraz se convierte así en el segundo tenista en haber logrado más victorias en sus primeros cien partidos en los Grand Slams. Sólo tiene por delante a una enorme leyenda, a Björn Borg.

Octavos de final

Se medirá al estadounidense Tommy Paul en los octavos de final del Open de Australia. Un partido que se jugará el próximo domingo, 25 de enero.

