Djokovic se pone serio con Carlos Alcaraz y Sinner: "No es que vaya partido a partido, es que..."

El tenista más laureado de la historia, que busca su 25º 'major' en Melbourne, afirma que se encuentra "muy bien a nivel físico".

Sin jugar octavos de final después de que Jakub Mensik se retirase del Open de Australia por una lesión abdominal, Novak Djokovic ha ganado esa jornada de descanso que puede darle ese 'plus' para dar la campanada en Melbourne.

En cuartos se medirá ante Lorenzo Musetti, que se ha deshecho en tres mangas del estadounidense Taylor Fritz.

Y es que a sus 38 años, 'Nole' afirma estar en el mejor momento de forma de los últimos años.

"Me siento muy bien, especialmente a nivel físico. Probablemente estoy en el mejor momento que he tenido en mucho tiempo", ha asegurado en declaraciones que publica 'Punto de Break'.

No jugar desde el ATP 250 de Atenas y darse de baja de Adelaida le ha ayudado a llegar en mejores condiciones al primer Grand Slam del año.

"Me lo esperaba, sobre todo si tengo en cuenta el tiempo del que dispuse para descansar y prepararme de cara a este Grand Slam. Las piezas han encajado de forma natural", ha explicado.

"No es que vaya partido a partido, es que voy jornada a jornada. Me levanto, veo cómo estoy, decido si entreno o no, me organizo en función de mi horario. No será ni la primera ni la última vez que sea así", ha añadido sobre su nuevo método.

En los últimos tiempos se ha dicho que el mayor 'hándicap' de Djokovic para plantarle cara a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a un partido a cinco sets es el físico, por lo que ojo con el serbio en Australia, que con el 25º 'major' entre ceja y ceja seguro que será un gran peligro.