Kyrgios vuelve a menospreciar a Rafa Nadal: "Me habría tenido miedo"

El australiano ha asegurado que si hubiera jugado la final de Wimbledon 2022 contra el balear en lugar de contra Djokovic "habría estado mejor".

Hace unos días, durante una ronda de preguntas en Instagram, a Nick Kyrgios le plantearon la siguiente pregunta: "¿Qué preferirías: golpear a Nadal por 50 millones de dólares o ganar un Grand Slam?".

El australiano, el gran 'badboy' del circuito y archienemigo del manacorí, no dudó: "50 millones".

Pues bien, días después, durante una entrevista en 'Ultimate Tennis Series', el 'aussie' ha vuelto a cargar contra el ganador de 22 'majors' recordando su torneo en Wimbledon de 2022.

Entonces, Kyrgios pasó directamente a la final después de que Nadal se retirara antes de disputar las semifinales tras caer lesionado en su victoria en cuartos contra Fritz.

Y ha aprovechado eso para 'atizarle': "Creo que si hubiera jugado la final con Rafa Nadal habría estado mejor. Si hubiéramos jugado el partido de semifinales creo que Nadal me habría tenido miedo".

La final fue ante Djokovic, que no le dio opción: "No creo que hubiera podido jugar mejor en la final de Wimbledon 2022. Jugué sólido pero hice un mal tie-break en el cuarto set".

"Djokovic me rompió en un juego en el que ganaba 40-0 y algo se torció en mi cabeza, fue duro. Saqué lo mejor que pude pero Djokovic me rompió tres o cuatro veces. Siempre que hay un punto importante, él siempre está ahí, concentrado", ha añadido el australiano, que no juega un partido oficial desde el 7 de marzo de 2025.