Apuntan la razón de las lesiones de Carlos Alcaraz y Sinner

Riccardo Piatti, exentrenador Novak Djokovic y del italiano, considera que ambos "deben encontrar un equilibrio saludable" ya que "no es posible jugar todo el año".

En declaraciones al 'Corriere dello Sport', Riccardo Piatti, una voz muy autorizada dentro del mundo del tenis, se ha detenido a analizar las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El murciano volverá a las pistas cuatro meses y medio después de lesionarse en la muñeca derecha durante su debut en el Conde de Godó, mientras que el italiano no estará en el US Open por molestias en la rodilla derecha.

Según el exentrenador del número uno y de Novak Djokovic, estas lesiones tienen su origen en la planificación.

"¿Qué causa las lesiones de jugadores como Sinner, Alcaraz y Musetti? Creo que hay una correlación con la planificación que necesariamente debe ser diferente a la de los tiempos de Adriano Panatta o Renzo Furlan. Hay que tener cuidado y tomar decisiones precisas", ha señalado.

Según el italiano, el circuito ha cambiado: "Ya no es posible jugar todo el año; el cuerpo y la mente necesitan descansar. Si te excedes, las lesiones aparecen y te ralentizan. La atención mediática ha aumentado drásticamente, hay mucho dinero en juego, por lo que los directores de torneos y los patrocinadores quieren ver a los mejores jugadores en acción".

Es por ello que les aconseja tener un "equilibrio": "Sin embargo, si estos campeones quieren prolongar sus carreras, deben encontrar un equilibrio saludable, de lo contrario, el desgaste físico corre el riesgo de alejarlos del deporte mucho antes de lo esperado".