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Sorteo de Europa League y Conference; Celta, Real Sociedad y Getafe ya tienen rivales

Celtistas, txuriurdines y azulones ya saben cúales serán sus ocho rivales de la 'liguilla' en la Europa League y en la Conference.

Trofeos de Europa League y Conference Trofeos de Europa League y ConferenceGetty

Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis conocieron el pasado jueves sus rivales para la primera fase de la Champions League. Este viernes ha sido el turno de Celta y Real Sociedad en la Europa League y de Getafe en la Conference.

Los txuriurdines, liderados por Pellegrino Matarazzo y con aún en la memoria el título de Copa que les dio la clasificación, ya conocer su camino a unos hipotéticos dieciseisavos de final, o en caso de quedar entre los ocho primeros, a octavos.

RIVALES REAL SOCIEDAD

La Real se enfrentará en San Sebastian a Lyon, Viktoria Plzen, Bournemouth y Torreense. Lejos de casa se medirá a Juventus, Union SG, Crystal Palace, y Lillestrom. Los más duros, la 'Juve' y el 'Palace', vigente campeón de la Conference.

RIVALES CELTA DE VIGO

El Celta revalida participación por segunda temporada seguda enfrentándose en Balaídos a Juventus, Union SG, Bournemouth y Lillestrom. Lejos de Vigo, se medirá a Olympique de Marsella, Celtic de Glasgow, Omonia Nicosia y Hapoel. La Juventus y el Marsella parten como los principales huesos para los de Giráldez.

RIVALES DEL GETAFE

Los de Bordalás certificaron una clasificación histórica el pasado jueves anter el Partizan. Jugarán en el Coliseum ante Brighton, Lugano, Inter Escaldes y, lejos de Madrid, frente a Ajax, U. Craiova, Iberia Tbilisi. El Brighton y el Ajax de Míchel, los rivales más duros.

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