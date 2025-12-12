Un duro rival de Alcaraz desvela cuál es su tenista favorito entre Carlos y Sinner: "Siempre lo apoyo"

El tenista británico, que derrotó a Carlitos en el Masters 1000 de París, se ha decantado por el español como su "jugador favorito de ver" sobre el italiano.

Carlos Alcaraz ha sellado un año de ensueño. Además de coronarse por segunda vez como el tenista número uno del mundo, el murciano ha conseguido levantar ocho trofeos, entre los cuales se encuentran dos Grand Slams (Roland Garros y US Open), tres Masters 1000 (Cincinnati, Roma y Montecarlo), entre otros.

Sin embargo, Carlos no pudo llevarse el Masters 1000 de París al caer derrotado ante el tenista británico Cameron Norrie (6-4, 3-6, 4-6). Uno de los pocos rivales de Alcaraz que cuenta con uno de los mejores registros a la hora de enfrentarse al español, con tres victorias en ocho encuentros.

En una entrevista para el podcast 'Nothing Major Show', el británico ha conversado acerca de sus partidos contra Alcaraz, su estilo de juego y el máximo rival del número uno del mundo, Jannik Sinner.

"Tienes que jugar bien y, en cierto modo, creo que te beneficia ser el 'rival débil' en ese tipo de enfrentamientos. Hay que tener disciplina, aguantarle los golpes", señala Norrie sobre cómo se prepara para enfrentarse a Alcaraz.

Pese a sus múltiples encuentros con Carlitos, Cameron aún no ha tenido la oportunidad de disputar un partido oficial contra Sinner, más allá de entrenar con él. Aun así, el británico, preguntado sobre cuál de los dos es su tenista favorito, se decanta por el español como su "jugador favorito de ver".

"Alcaraz, sin duda. Es mi jugador favorito de ver. Creo que tiene más variedad de golpes y me encanta verle. Es un disfrute, siempre lo apoyo y estoy de su parte", apunta Norrie, halagando la forma de jugar de Carlos.

Aunque el británico no ha tenido la oportunidad de disputar algún torneo contra el italiano, espera poder hacerlo próximamente. "He entrenado mucho con él y me gustaría de verdad enfrentarme alguna vez. Preferiría haberlo hecho antes de darte mi opinión, pero a Alcaraz siempre lo apoyo, honestamente", concluye Cameron.