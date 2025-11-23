El surrealista alivio de Alonso con el Aston Martin: "Hay que celebrar que solo..."

A falta de dos citas para cerrar el curso, el piloto se encuentra feliz de dejar atrás el monoplaza de este año. "Dos carreras de celebración", sin peso para el asturiano.

Fernando Alonso acabó undécimo en el Gran Premio de Las Vegas. El español habló sin tapujos de su situación actual y la de Aston Martin: "No conduciremos más este coche, tiene que ser una celebración este motivo".

Y es que, a pesar de la discreta temporada de Fernando, se le vio con ganas de intentar firmar buenos resultado en Qatar y Abu Dhabi: "Faltan dos carreras para cerrar 2025, un año muy complicado, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible".

Este año el coche tampoco ha estado a la altura. El AMR25 ha heredado muchos de los defectos del modelo de 2024. Ante esto, el bicampeón del mundo ha aprovechado para sacar a relucir su habilidad como piloto en la 'qualy' del sábado, donde, en condiciones adversas, volvió a destacar: "Quizás hoy se ve un poco más el mérito de ayer: séptimos con ese coche...".

Alonso ha vuelto a dar la sensación de exprimir al máximo un monoplaza que le ha presentado muchas dificultades durante gran parte del año. El asturiano no tiene problema en reconocer, en los micrófonos de 'DAZN', que su atención ya está prácticamente del todo puesta en la temporada que viene: "Lógicamente estamos pensando ya en 2026".