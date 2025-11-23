Ahora

Primer punto para Italia

El severo 'enfado' de Carreño con el público italiano en la final de la Copa Davis

El asturiano tuvo que aguantar gritos de los aficionados transalpinos mientras justo golpeaba la pelota. Más allá de algún inútil aviso, el juez de silla no hizo nada. Las protestas de Carreño solo sirvieron para llevarse una advertencia.

Pablo Carreño y David FerrerPablo Carreño y David FerrerAgencia EFE

El primero punto de la final de la Copa Davis fue para Italia en un partido en el que Matteo Berrettini superó por 6-3 y 6-4 a Pablo Carreño. Poco pudo hacer el asturiano ante un Berrettini que estuvo especialmente inspirado al saque. Carreño se sintió incómodo durante casi todo el partido.

El juego de su rival le terminó superando pero fue una actitud del público italiano la que sacó de sus casillas. En el penúltimo juego del partido, con 4-4 en el marcador y Pablo sacando, los aficionados 'tifosi' hicieron ruido y gritaron durante el punto.

Lo que realmente desató la rabia de Carreño fue que ese ruido se producía justo cuando él iba a golpear la pelota. Tras uno de los puntos, Pablo se acercó al juez de silla para protestar sobre lo sucedido alegando que era ya la segunda vez que sucedía.

Poco hizo el juez de silla que terminó imponiéndole un 'warning' a Carreño por golpear la silla con la raqueta. La reacción del asturiano provocó los abucheos de un público que no se comportó como debía durante el primer partido de la final de la Copa Davis.

