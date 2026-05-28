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"Típico de Novak"

Tachan de farsante a Djokovic en Roland Garros por fingir lesiones

Valentin Royer, rival del serbio en tercera ronda de Roland Garros, cargó contra Novak en rueda de prensa.

Novak DjokovicNovak DjokovicGetty

El duelo de tercera ronda de Roland Garros entre Novak Djokovic y Valentin Royer tuvo de todo.

El ganador de 24 Grand Slams se llevó los dos primeros sets, el francés recortó distancias imponiéndose en la tercera manga, pero 'Nole' certificó su pase a octavos en el cuarto y definitivo (6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3).

También hubo tensión. Mucha tensión. Un ejemplo claro fue un punto que el francés se llevó después de que la bola pegara en la red.

Royer no se disculpó, como suele ser habitual, y Djokovic le aplaudió irónicamente.

En rueda de prensa, el número 74 del mundo pasó al ataque y tachó de cuentista a su rival por simular lesiones.

"Lo vi quejándose un poco y estirándose. Típico de Novak. Lo hace para intentar ver cómo reacciona el oponente", afirmó.

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