No fue el calor lo que eliminó a Sinner de Roland Garros: así explica sus mareos en el tercer set

El tenista italiano, eliminado en segunda ronda de Roland Garros Juan Manuel Cerúndolo en medio de muchos problemas físicos.

Aunque parecía que estaba sufriendo un golpe de calor y calambres, Jannik Sinner ha desvelado en sala de prensa que ese no ha sido el motivo de su derrota contra Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros.

El número 1 del mundo ha desvelado que ya desde por la maña no se encontraba bien: "Empecé a sentirme muy mareado, muy bajo de energía. Intenté cerrar el partido con mi saque, pero no tenía mucha energía. Realmente no tenía energía, estaba completamente vacío, todo el cuerpo. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil".

"A mitad del tercer set, aunque estaba jugando un gran tenis, vi que realmente hoy no podía encontrar energía. Fue una situación difícil, pero esto es el deporte. Hacía calor, pero no un calor extremo. Creo que estaba bastante bien para jugar, realmente no tuvo nada que ver con el calor ni con el clima. Era simplemente una cosa mía, pero son cosas que pasan", explicó el italiano, que no podrá luchar por el segundo grande del año.

Han sido muchos partidos en las últimas y Jannik apuesta ahora por descansar y no jugar en el inicio de la hierba. Se guardará para Wimbledon.

"Ahora realmente necesito algo de descanso, recuperarme completamente, también mentalmente, y luego volver listo para Wimbledon", dijo un Jannik que ya se marcha para casa.

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