"Nadal, Djokovic y Federer también...": un extenista italiano compara al 'Big 3' con Alcaraz y Sinner

Paolo Bertolucci ha salido en defensa de su compatriota tras las críticas recibidas antes de su triunfo en California y ha comentado que estas situaciones son normales en las carreras de cualquier tenista.

"No veo por qué esto no debería pasarle a Alcaraz"

Jannik Sinner logró hacerse con su primer título de 2026 en Indian Wells. El transalpino venía de encadenar varias derrotas dolorosas en Melbourne y Doha, lo que había desatado muchas críticas con su juego. Ahora, una leyenda del tenis italiano ha comentado la situación.

Sinner ha demostrado un nivel casi sobrehumano en los últimos años, Carlos Alcaraz parecía ser el único capaz de imponerse al número dos del mundo, que ofrecía un nivel incontestable hasta inicios de año. Sin embargo, Paolo Bertolucci ha salido en defensa de Jannik tras su triunfo en California.

El extenista comentaba en 'FanPage' que hasta los mejores atraviesan este tipo de rachas. Y hacía una comparación con los tiempos del 'Big 3': "Nunca aprenderemos que las rachas invictas no existen. Federer, Nadal y Djokovic también han perdido en sus carreras, cada uno de ellos unas diez veces al año. Así que no veo por qué esto no debería pasarle a Alcaraz en lugar de a Sinner".

De esta manera advertía también a Carlos sobre los baches que aparecen en las carreras de todos los tenistas. Mientras tanto, ambos continúan agrandando a pasos agigantados sus respectivas carreras y preparan ya un Masters de Miami en el que ambos han conocido ya la victoria.