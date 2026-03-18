El ataque de un tenista al circuito por los triunfos de Alcaraz y Sinner: "Se vuelve aburrido"

El tenista danés, Holger Rune, ha cargado contra el resto de tenistas por no "hacer frente" al italiano y el español, y se ha autoproclamado el candidato a "hacerlo".

La superioridad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sobre sus rivales es notable. Los dos mejores tenistas del mundo se llevan repartiendo la mayoría de los trofeos de los últimos años, dejando prácticamente en blanco al resto.

Durante los últimos meses, se lleva especulando acerca de la necesidad de buscar a un tercer tenista en discordia que les complique el calendario. Sin embargo, todavía no hay candidato claro que pueda batir a ambos. Acerca de esta 'problemática' ha hablado un tenista en activo que está lesionado: Holger Rune.

"Con solo dos chicos que hacen finales y lo ganan todo, se vuelve aburrido, para ser honesto. Creo que se necesitan más jugadores que les hagan frente. No solo en un torneo, sino de forma constante", ha comentado el tenista danés en una entrevista para 'Tails of Tennis'.

Actualmente, dentro del circuito hay decenas de tenistas con un nivel bastante alto, pero no son capaces de mantener el ritmo de Alcaraz y Sinner. Pese a ello, Rune se autoproclama el candidato a "hacerlo".

"Sé que puedo hacerlo, y cada vez que salgo a la pista contra ellos, sé que tengo posibilidades de ganarles. También sé que a ambos les resulta incómodo jugar contra mí, así que eso me motiva aún más. Mi objetivo no ha cambiado. Es estar en la cima y ganar títulos de Grand Slam", añade.

En cuanto a sus duelos contra los dos tenistas, Rune es de los pocos rivales que mantiene un récord equilibrado. Contra el español cuenta con dos victorias y dos derrotas, y frente a Jannik de dos victorias y tres derrotas.