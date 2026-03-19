El aspecto ganador de Carlos Alcaraz y Sinner que quiere adoptar la promesa del tenis: "Una locura"

Joao Fonseca, promesa brasileña del tenis, ha destacado la consistencia de ambos como la característica que desea copiar de los dos para llegar a su nivel y disputar los torneos contra ellos.

El nivel y estilo de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es imparable. Su rendimiento frente al resto de tenistas en el circuito ATP es abrumador y muchos de ellos son incapaces de hacerles frente pese a sus múltiples intentos en cada torneo.

Uno de los aspirantes a batirles con más proyección es Joao Fonseca. El joven tenista brasileño aspira a ser uno de los más grandes en los próximos años, y ya está haciendo todo lo posible por igualarles. Incluso, la promesa ha admitido querer adoptar una característica de ambos.

"La consistencia y el nivel que están demostrando ambos (Alcaraz y Sinner) es simplemente una locura. No solo lo digo yo, sino que los jugadores del Top 5 y Top 10 también afirman que están en otro nivel. Estoy trabajando muy duro para lograr lo que ellos están haciendo", comentó Fonseca en la rueda de prensa previa al comienzo del Masters 1000 de Miami.

El brasileño inicia su andadura en Miami este jueves con su encuentro frente a Fabián Marozsán a las 18:10 hora española. En caso de salir vencedor del duelo, Joao se enfrentará en segunda ronda contra Alcaraz este viernes, con el horario aún por determinar.

Además de aclarar el aspecto que quiere copiar de los dos mejores tenistas del mundo, Fonseca se ha rendido ante su "alto nivel". "Pueden jugar a un alto nivel durante mucho tiempo y, como no suelen tener puntos débiles, es difícil jugar contra ellos. Hay que sacar bien, hay que restar bien, hay que hacerlo todo casi a la perfección para ganar. No siempre se puede ser perfecto", añade el joven tenista.

Por último, el brasileño asegura que es capaz de enfrentarse a ellos, aunque aún le falta experiencia para pulir aquellos detalles "cruciales" que les hacen grandes. "Creo que mi nivel… puedo jugar contra ellos. Puedo hacer grandes partidos, pero siempre hay pequeños detalles importantes en los que trabajar a diario. Esos pequeños detalles son cruciales, como cuando juega los puntos clave, cómo los maneja", concluye Fonseca.