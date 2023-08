Andy Murray siempre se caracterizó por la elegancia, y a sus 36 años su carácter sigue siendo igual de ejemplar.

El británico se encuentra en el US Open consciente de que puede ser su última baza para agrandar su leyenda. En su debut venció sin complicaciones a Corentin Moulet (6-2, 7-5 y 6-3).

Posteriormente, en rueda de prensa tuvo el emotivo detalle de recordar a John Isner, con el que guarda una magnífica relación y es uno de los protagonistas de la edición del US Open.

Isner anunció que se retirará después del Grand Slam estadounidense, y Murray tuvo muy buenas palabras sobre su legado.

"Tiene el mejor saque de la historia del deporte, una técnica increíble. Tanto el primero como el segundo, puede hacer de todo con ambos", comentó.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de sus 16 años como profesional, Isner realizó 14.411 saques directos. Es el jugador con más aces, por delante de Ivo Karlovic y un tal Roger Federer.

"Él y Karlovic son similares en altura, ambos con grandes saques, pero completamente diferentes el resto del tiempo. John juega de forma predominante desde el fondo de la pista, Karlovic hacía saque y volea todo el tiempo", añadió.

"Me he enfrentado a él en muchas ocasiones. Es alguien contra el que nunca disfrutas jugar. Lo que más voy a recordar es que tiene el mejor saque jamás jugado", comentó.

"He tenido la discusión con mucha gente de otras épocas. Algunos pueden no estar de acuerdo, pero creo que es así...las estadísticas así lo muestran también", sentenció.

El palmarés de Isner se queda con 16 títulos, incluido un Masters 1.000. El estadounidense llegóa ser número ocho del mundo en 2018.

Además suyo es el partido más largo de la historia del tenis. En Wimbledon 2010, contra Nicolás Mahut, jugó durante 11 horas y cinco minutos. Aunque terminó perdiendo 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68 será muy difícil que alguien le pueda arrebatara este récord.

