En busca del 25º Grand Slam
La confesión de Andy Murray sobre su etapa como entrenador de Djokovic: "No aprendió nada"
El extenista británico ha confesado cómo fue entrenar al serbio durante varios meses, a pesar de que su asociación no terminó de llegar a buen puerto.
Novak Djokovic continúa afrontando su complicado reto de ganar su vigésimo quinto Grand Slam. A sus 38 años, el tenista serbio ansía añadir un 'major' más a su vitrina personal para poner la guinda a una carrera excepcional. Sin embargo, sus últimos intentos han quedado en vano debido a las lesiones que arrastra desde 2022.
Para conseguir su mejor estado físico, Nole ha contratado durante los últimos años a varios especialistas para conseguir su objetivo, entre ellos a uno de sus antiguos rivales. A finales de 2024, pocos meses después de ganar su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, Djokovic contrató a Andy Murray como su entrenador.
El integrante del 'Big 4' y ganador de tres Grand Slams colaboró durante seis meses con el serbio hasta mayo de 2025, donde pusieron fin a la asociación debido a que Djokovic no logró su objetivo y apenas pudo recibir ayuda del británico.
"Probablemente Djokovic no aprendió nada (de mí). No, yo aprendí mucho y, sinceramente, volvería a entrenar, pero probablemente no ahora mismo", confiesa Murray en una entrevista para 'Sky Sports', donde relata cómo fue su experiencia al lado de Novak.
Por último, el exnúmero uno del mundo ha asegurado tener la posibilidad de entrenar a otros tenistas, aunque para él todavía no ha llegado el momento. "He tenido algunas oportunidades de entrenar, pero la verdad es que ahora mismo no me apetece viajar mucho, a menos que sea con mi familia", concluye Murray.