Murray desvela cómo ha cambiado su relación con Nadal, Djokovic y Federer: "Roger no quería..."

El extenista escocés ha revelado la relación que mantenía con los tres históricos jugadores y cómo esta habría cambiado después de dejar de ser rivales sobre la pista tras su retiro.

Sin duda, Andy Murray fue una de las pocas figuras capaces de plantar cara al ‘Big 3’ durante la época en la que Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer dominaron el tenis mundial. El escocés tuvo la suerte de poder entrenar con todos ellos además de enfrentarse en los principales torneos del circuito ATP, algo que ha recordado recientemente.

"Cuando jugaba contra esos tipos, contra Federer, Nadal y Djokovic, mi relación con cada uno de ellos era diferente. Nunca cené con ninguno de ellos mientras jugaba. En mi opinión, sí, era una relación totalmente distinta a cómo es ahora", asegura Murray, afirmando que el vínculo que ahora mantiene con ellos, después de abandonar las pistas como jugador, habría cambiado con los años.

La relación de Andy con el suizo es más llamativa de lo normal: "Cuando empecé en el circuito, entrenaba mucho con Federer y luego él ya no quería entrenar conmigo. Normalmente, si eres un jugador de élite y hay un buen jugador juvenil que acaba de aparecer en escena, te interesa practicar con él para ver cómo es su juego y luego, con el tiempo, si el jugador juvenil progresa se convierte en un rival o alguien contra quien compites", explicaba Murray en ‘The Switch’. Sin embargo, todo sería muy diferente con el español y con 'Nole'.

"Solía entrenar mucho con Djokovic y Nadal. Disfrutaba entrenando con ellos para prepararme para los grandes torneos. Federer jamás habría entrenado con Nadal, jamás habría entrenado con Djokovic. Djokovic y Nadal eran diferentes en ese sentido, y querían entrenar juntos o con sus rivales más cercanos”, desvelaba el extenista.

Una situación llamativa y que revela la forma de preparar los grandes torneos por los miembros del ‘Big 3’. Métodos distintos pero mismo éxito para todos ellos, que lograron inmortalizar su nombre en la historia del tenis representando la mejor época del deporte de raqueta.

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