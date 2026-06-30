La profunda reflexión de Rafa Nadal sobre el futuro de Carlos Alcaraz y Sinner

A pesar de que tengan "todos los ingredientes para construir una rivalidad muy especial", el balear afirma que su consistencia en el tiempo "dependerá de muchas cosas".

Desde que Carlos Alcaraz cayese lesionado en su debut en el Conde de Godó, parece que el circuito se ha quedado un poco descafeinado sin el murciano.

De hecho, se ha visto la versión más 'sensible' de Jannik Sinner, que llegó a perder en Roland Garros cuando era el gran favorito y tuvo un importante susto en su primer partido en Wimbledon.

Sin embargo, nadie duda de que ambos dominarán el circuito en los próximos años. "Creo que tienen todos los ingredientes para construir una rivalidad muy especial", ha explicado Rafa Nadal en 'CNBC Sport'.

El hecho de que sean diferentes es una ventaja para el manacorí: "Son dos jugadores extraordinarios, con estilos diferentes y personalidades distintas. Eso siempre ayuda a que la gente se identifique con uno u otro y hace que el deporte gane mucho interés".

Eso sí, la consistencia "dependerá de muchas cosas": "Dependerá de que las lesiones les respeten, de que mantengan la ilusión y la pasión por seguir mejorando cada temporada".

"Nadie puede saber lo que ocurrirá dentro de diez años, pero el potencial que tienen es enorme y, si todo acompaña, pueden protagonizar una época muy bonita para nuestro deporte", ha zanjado.