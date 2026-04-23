Un extenista reabre el debate de Alcaraz y Sinner con el 'Big 3': "Hoy están por encima del resto pero..."

David Nalbandian ha expresado su opinión sobre el debate entre ambas generaciones de tenis, aunque expresa que es demasiado temprano para que exista debate.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan años imponiendo un tenis de muy alto nivel en el circuito ATP. Ambos lideran el ránking de tenistas a gran distancia del tercer clasificado, Alexander Zverev. Un duopolio que recuerda a los tiempos del 'Big 3', donde Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer; estuvieron muy por encima de sus rivales durante aproximadamente dos décadas.

Ante esta situación es inevitable que surja la comparativa entre ambas generaciones. Sobre ello ha hablado David Nalbandian, extenista argentino y actual entrenador de Grigori Dimitrov. Para el número tres del mundo en 2006, Jannik y Carlos deberán "seguir así 10 o 15 años" más, para alcanzar a las tres leyendas.

"El potencial lo tienen, pero el tema es sostenerlo en el tiempo. Las motivaciones, las lesiones, las nuevas generaciones....", explicaba el extenista en 'ESPN Tenis'.

Y añadió que a pesar de su superioridad actual, "si en tres o cuatro años aparece otro como ellos empezarán a repartirse los títulos". Un puesto al que aspiran nuevos nombres en el circuito como Joao Fonseca o Rafa Jódar, que están irrumpiendo con paso firme a pesar de su corta edad.

Finalmente concluyó poniendo en valor los históricos logros del 'Big 3': "Los números que hicieron estos tres monstruos son descomunales". Una comparación que permanecerá en el aire, pero que para Nalbandian aún necesita tiempo para ser justa.