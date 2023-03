La reaparición de Rafa Nadal se ha convertido en una auténtica incertidumbre en las últimas horas. El organizador del torneo del Masters 1000 de Montecarlo confirmó hace unos día que el ganador de 22 Grand Slams fue el primero en inscribirse a la cita que tendrá lugar entre el 8 y el 16 de abril, y que por consiguiente también estaría en Barcelona

Sin embargo, el tenista balear sorprendió este lunes en la gala de unos premios de su fundación poniendo en duda su participación para el torneo monegasco: "No se cuándo volveré a jugar, esa es la verdad", destacó. Estas palabras causaron una gran sorpresa entre los presentes en Es Baluard.

"No sé de donde sale esa información, pero evidentemente, si fuera cierto lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer", dijo . "Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo, si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé", añadió.

Estas declaraciones del manacorí hacen disipar todas las dudas acerca de su estado de forma, pero el manacorí prefiere prevenir apara llegar en condiciones a su verdadero objetivo: Roland Garros, donde espera volver a conquistar el 23º de su carrera y superar a Novak Djokovic.

Para calmar los ánimos, hay que recalcar las palabras que dijo Toni Nadal durante la presentación del torneo Mallorca Championships. El entrenador de Rafa afirma que "está a buen nivel", y que su único problema podría ser "la falta de ritmo". Por ello, no dudó en ponerle como candidato a revalidar la tierra de París.

El 28 de mayo será la fecha marcada en el calendario para todo el mundo del tenis. En esa fecha comenzará Roland Garros, y Rafa Nadal debería haber disputado como mínimo el Barcelona Open Banc Sabadell, el Mutua Madrid Open y el Masters 1000 de Roma.

Si el balear es capaz de encadenar varios partidos, buenas sensaciones y coger el ritmo competitivo no cabe duda de que estará en condiciones de luchar por su campeonato favorito.