Siempre que Novak Djokovic habla es noticia, y como nos tiene acostumbrados ha dejado varios titulares a tener en cuenta. La semana en la que perdió el número 1 en favor de Carlos Alcaraz había muchas ganas de escuchar su opinión.

El tenista serbio elogió al nuevo líder del tenis mundial en 'CNN': "Le felicito. Absolutamente merece volver a ser número 1", dijo.

En cuanto a su no participación en Indian Wells y el torneo de Miami que arrancó este martes, 'Nole' ha revelado que no se arrepiente de "no jugar". "Es una pena porque adoro esos torneos y he tenido bastante éxito en ellos. Pero mi decisión fue muy concienzuda y sabía que había la opción de no poder ir", reconoció.

Las restricciones en el territorio americano le han hecho perder el liderato del circuito, por lo que Novak espera que la prohibición se levante y pueda jugar en el US Open. Precisamente ese Grand Slam fue el que ganó el año pasado Carlos Alcaraz, que intentará revalidar el título y continuar agrandando su figura a sus 19 años.

La época junto a Roger Federer y Rafa Nadal

No cabe duda de que la rivalidad que mantuvieron los tres genios de la historia del tenis será inolvidable y probablemente no se vuelva a repetir algo similar hasta dentro de muchos años.

Por ello, Novak Djokovic reconoce que la competencia le hizo sacar su mejor nivel: "Me hicieron ser más fuerte, mentalmente y físicamente, mi juego mejoró con todos esos partidos que jugamos entre nosotros, sobre todo en aquellos grande partidos que perdí".

A su vez, 'Nole' encontró algunos desventajas de convivir con estas leyendas en la etapa dorada del tenis: "A veces me cabreaba formar parte de esta era". Esta declaración se debe a que si hubiese formado parte de otra generación habría conseguido más títulos.

El ganador de 22 Grand Slams está empatado con Rafa Nadal, algo que deja en muy buen lugar también al mallorquín.

¿Cuándo volverá a jugar Djokovic?

Novak se está entrenando en Dubái y su vuelta a las pistas de forma oficial será en el ATP de Montecarlo, la segunda semana de abril. Allí reaparecerá también Rafa Nadal tras superar la lesión del pasado Open de Australia a finales del mes de enero.