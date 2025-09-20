La llamativa reflexión del capitán de 'Europa' sobre Alcaraz en la Laver Cup: "Se preocupa..."

Yannick Noah ha alucinado con el primer partido del murciano en el mítico torneo por equipos. El francés se rinde a la manera de jugar de Carlos.

Carlos Alcaraz ya ha sumado su primer punto para el equipo 'Europa' en la Laver Cup. Lo ha hecho junto al checo Jakub Mensik en la modalidad de dobles después de derrotar por 7-6 y 6-4 a Alex Michelsen y Taylor Fritz en un duelo muy intenso.

Carlitos ya despierta pasiones en el cuadro europeo. El último en rendirse a su juego y a su manera de entender el tenis ha sido Yannick Noah, capitán de 'Europa'. El extenista francés habló de la genial personalidad que está descubriendo en Alcaraz y lo buen compañero que es a la hora de trabajar en equipo.

Noah resalta muchos aspectos positivos de la actitud y el juego de Carlos: "Veo en él a una buena persona que ama el tenis. He entrenado a muchos tenistas y he compartido tiempo con grandes jugadores, pero él me ha sorprendido por lo que le gusta este deporte y por cómo es capaz de transmitir cosas en la pista y fuera de ella. Tiene una gran inteligencia táctica y conocimiento del juego y es un gran compañero, se preocupa por todos".

"Eso es lo que veo en él. Me parece que Carlos Alcaraz es una persona muy especial, un chico diferente que va mucho más allá de sus habilidades tenísticas. Tiene mucho que aportar y es un gran embajador de nuestro deporte, hace todo lo posible por atender a la gente y ser amable con todo el mundo", aseguró Noah en rueda de prensa.

De momento, Europa domina el enfrentamiento con el Resto del Mundo. El conjunto que viste de azul se impone, de momento, por tres puntos a uno después de que Mensik y Ruud consiguieran dos puntos en individuales para Europa y Joao Fonseca lo hiciera para el equipo que dirige André Agassi.