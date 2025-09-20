María Pérez hace historia tras cosechar el oro mundial en los 20 kilómetros marcha

La española se ha convertido en la primera atleta de la historia en ganar dos oros en diferentes pruebas individuales (en su caso 20 y 35 kms marcha) en dos Mundiales consecutivos.

Historia. Solamente así se puede definir la actuación de María Pérez en el Mundial de atletismo que se está celebrando en Tokio. Después de ganar su primer oro de este campeonato del mundo la semana pasada en la prueba de 35 kilómetros marcha, la prueba de los 20 kms de este sábado no le ha supuesto ningún problema y ha sumado un doblete al igual que hiciera hace dos años en el Mundial de Budapest.

La española no se resintió de los esfuerzos de la prueba de la semana pasada ni de las molestias que arrastraba en el pubis y tomó el mando de la carrera, que alternó con otras corredoras durante algunos relevos, para no soltarlo hasta el final del recorrido.

Cuando la carrera entró en la hora de duración, María Pérez lanzó un ataque que rompió el grupo de 12 corredoras que lideraba la prueba y lo dejó solo en cuatro, con la compañía de la mexicana González, la china Wu y la japonesa Fujii. Y, a menos de cinco kilómetros del final, la marchadora española lanzó el ataque final que la dejó completamente en solitario.

Con unos últimos kilómetros estratosféricos, la española cruzó la línea de meta con una marca de 1:25:54, el mejor registro de una española en unos Mundiales y el segundo mejor tiempo de su vida. Por detrás, la mexicana González fue plata con 1:26:06 y la japonesa Fujii bronce con 1.26:18. Respecto al resto de españolas de la prueba, Antía Chamosa acabó séptima con un 1:27:55 y Paula Juárez vigésimo segunda con 1:31:50.

Ahora bien, si María Pérez hizo historia con su doblete en 2023 en Budapest, reeditar ambas victorias en Tokio le ha permitido entrar en un selecto grupo de atletas. Con su doble triunfo, la española se ha convertido en la cuarta atleta (la primera mujer) en conseguir dos oros en dos pruebas individuales diferentes en Mundiales consecutivos.

Hasta ahora, solo lo había hecho el estadounidense Carl Lewis (100 metros y longitud en 1983 y 1987), el jamaicano Usain Bolt (100 y 200 metros en 2013 y 2015) y el británico Mo Farah (5.000 y 10.000 metros en 2013 y 2015). Y, ahora, también María Pérez.