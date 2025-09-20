VERSTAPPEN, ¿EN LA BATALLA?
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2025 de Fórmula 1.
PRIMEROS TIEMPOS
Bastantes rápidas estas primeras vueltas. Sainz al frente y Hülkenberg toca el muro.
¡ARRANCA LA Q1!
¡Semáforo verde en Bakú! Estampida en el Pit Lane.
DIEZ MINUTOS...
Se acaba el tiempo de espera, comienza el de competición en las calles de Bakú.
MERCEDES, LA TAPADA
Como toda la temporada. Puede que luego sorprendan, o puede que no. Lo que está claro es que, si no pasa nada raro, estarán entre los diez primeros sin muchas dificultades.
VERSTAPPEN, A POR LA POLE
El piloto neerlandés parece volver a sentirse cómodo con su Red Bull. Es cierto que el fuerte de los austríacos puede que no sea la clasificación durante este fin de semana, aunque es evidente que un buen puesto en parrilla les ayudará mucho en la batalla de mañana.
MEDIA HORA PARA LA CLASIFICACIÓN
Tan solo 30 minutos para que arranque la clasificación del GP de Azerbaiyán...
¿Y LA LLUVIA?
Han caído algunas gotas inesperadas durante la carrera sprint de la Fórmula 2 hace menos de una hora. Mucho ojo al cielo...
¿Y FERRARI?
Brillaron durante los Libres 2 y se colocaron en la batalla por la 'pole'. Los Libres 3 han dejado algo más descafeinados a los de Maranello, por lo que veremos qué acaba ocurriendo con Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
MCLAREN, FAVORITA
Como es habitual, vuelven a ser favoritos. También lo eran en Monza y Verstappen dio la campanada, por lo que no hay que descartar nada. La lucha por el Mundial entre los dos pilotos papaya sigue activa, por lo que esta carrera puede ser vital para la clasificación.
WILLIAMS, CON MÁS OPCIONES
Se esperaba mucho de Williams en este Gran Premio. Por ahora, avanzan a fuego lento y sin hacer mucho ruido. Posibilidades muy altas de ver a Carlos Sainz entre los diez primeros de cara a la parrilla de salida de mañana.
ASTON MARTIN, VUELTA A EMPEZAR
Es un quiero y no puedo esta temporada. Una vez más, Aston Martin vuelve a dar pasos hacia tras y se coloca como último equipo en los Libres 3. Veremos si cambia algo de cara a la clasificación de hoy, aunque parece complicado verlos en la Q3.
MUY BUENAS TARDES
Regresa el Gran Circo. Vuelve la Fórmula 1 dos semanas después de lo ocurrido en Monza, donde Verstappen se llevó la victoria con bastante autoridad. ¿Podrá repetir en Bakú?