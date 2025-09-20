F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

VERSTAPPEN, A POR LA POLE El piloto neerlandés parece volver a sentirse cómodo con su Red Bull. Es cierto que el fuerte de los austríacos puede que no sea la clasificación durante este fin de semana, aunque es evidente que un buen puesto en parrilla les ayudará mucho en la batalla de mañana. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

MCLAREN, FAVORITA Como es habitual, vuelven a ser favoritos. También lo eran en Monza y Verstappen dio la campanada, por lo que no hay que descartar nada. La lucha por el Mundial entre los dos pilotos papaya sigue activa, por lo que esta carrera puede ser vital para la clasificación. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo