Fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Quién asume la responsabilidad por la protección de las víctimas?

El contexto Durante la transición del sistema 'Cometa' de Telefónica a Vodafone y Securitas, la justicia no tuvo acceso a movimientos de agresores, provocando sobreseimientos provisionales y absoluciones, mientras ministerio, Fiscalía y empresas implicadas se culpan mutuamente y nadie asume responsabilidades.

"No hay fallo en las pulseras. Han funcionado en todo momento y seguirán funcionando". Con estas palabras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha intentado tranquilizar este viernes a la opinión pública tras la polémica generada por la Memoria de la Fiscalía General del Estado.

El documento alertaba de problemas en el sistema de seguimiento telemático de maltratadores 'Cometa' durante la transición de su gestión de una empresa a otra, lo que afectó a algunos procesos judiciales por quebrantamiento de penas y órdenes de alejamiento.

La explicación del ministerio es clara: el sistema en sí no falló. Lo que ocurrió fue un problema durante el traspaso de datos de Telefónica, adjudicataria hasta 2023, a una UTE formada por Vodafone y Securitas. Ese traslado provocó que durante varios meses —hasta marzo de 2024— no se pudiera acceder a los movimientos de los maltratadores. Según Redondo, el impacto fue mínimo: "Prácticamente ninguno quedó en libertad de forma injusta. Solo afectó al 1% de los casos".

Sin embargo, el incidente deja preguntas importantes sobre responsabilidades. Nadie asume errores. Desde Igualdad apuntan a la Fiscalía por "hacer valoraciones sin datos" y subrayan que las incidencias eran puntuales y ya se resolvieron. La propia Fiscalía, que en un primer momento habló de "una gran cantidad" de casos afectados, ha reconocido después que fueron "puntuales".

La situación genera aún más dudas sobre la fiabilidad de las pulseras en determinadas condiciones. La Fiscalía alerta de problemas en municipios pequeños, donde respetar la distancia mínima de 500 metros es complicado, en zonas rurales con mala cobertura y por la demora de los técnicos para acudir a los casos. Todo esto ha provocado que algunas víctimas hayan desistido de la protección.

El ministerio también reconoce que existieron avisos previos sobre posibles fallos: un informe interno calificaba el plan de transición de "deficiente" y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ advirtió a la ministra en enero de 2024 de que el servicio "no tenía garantías". Igualdad se escuda en que la nueva licitación se concedió bajo el mandato de la anterior ministra.

Desde 2009, 21.000 mujeres han usado pulseras antimaltrato. Ninguna ha sido asesinada, y actualmente 4.515 llevan el dispositivo activo. Aun así, la pregunta sigue en el aire: cuando la protección de las víctimas se ve comprometida, ¿quién asume realmente la responsabilidad?

016, número contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.