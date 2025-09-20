Trump desvela que EEUU ha hundido otro barco "de narcotraficantes" con tres personas a bordo en el Caribe

Imagen del ataque estadounidense a una supuesta narcolancha en el Caribe

Los detalles El republicano ha confirmado "un ataque cinético letal" del Ejército en la que han derribado la embarcación que transportaba "narcóticos ilícitos" hacia Estados Unidos.

Estados Unidos ha realizado un ataque contra un barco sospechoso de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe. Donald Trump confirmó que, bajo su orden, el Ejército llevó a cabo un "ataque cinético letal" contra una embarcación que supuestamente traficaba con drogas. Trump compartió un vídeo del ataque en el que se ve cómo una lancha explota tras el impacto de un proyectil. Según la inteligencia estadounidense, las tres personas a bordo, que transportaban narcóticos ilícitos, fueron eliminadas. Trump no especificó el origen del barco, a diferencia de incidentes anteriores.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Mando Sur de los Estados Unidos", ha desvelado el propio Trump a través de su red social (Truth Social).

De hecho, Trump ha adjuntado un vídeo de un minuto del ataque en el que se muestra como una lancha se encuentra en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

Además, el republicano ha explicado que, según le ha confirmado la inteligencia estadounidense, han sido eliminadas las tres personas que iban a bordo de una embarcación que transportaba "narcóticos ilícitos" con el objetivo de alcanzar la costa del país norteamericano y "envenenar a estadounidenses". "¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en estados unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!", ha concluido.

Eso sí, el presidente republicano no ha aclarado el origen del supuesto barco de narcotraficantes a diferencia de los tres ataques anteriores, donde el mandatario sí especificó que eran venezolanos en todos los casos.