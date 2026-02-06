La llamativa opinión de un ganador de siete Grand Slams sobre el debate entre Sinner, Alcaraz y el 'Big 3'

Mats Wilander vuelve a sorprender con sus declaraciones sobre la posibilidad de que ambos jóvenes tenistas que dominan el circuito a día de hoy estén a la altura de lo que han sido Nadal, Djokovic o Federer y comenta por qué "han llevado el juego al siguiente nivel".

Los continuos triunfos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito ATP siguen poniendo sobre la mesa el debate de si la dupla es mejor de lo que lo fueran Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Un ganador de siete Grand Slams ha sido el último en dar su punto de vista.

Mats Wilander comentaba por qué a su modo de ver "Sinner y Alcaraz han llevado el juego al siguiente nivel por varias razones". La potencia del italiano sería el primer motivo: "La combinación de recibir temprano y golpear con tanta fuerza es lo que hace tan increíble a Sinner... Nunca había visto a nadie en mi carrera tenística que tenga esa combinación".

Sobre Carlos también tuvo unas palabras de admiración: "Está en otro nivel". El reciente ganador del Open de Australia sería el top 1 actual para el extenista, aunque para competir por el alcanzar el 'Big three' aún tendrían mucho que demostrar.

"No significa que sean mejores que Federer, Nadal o Djokovic en su mejor momento. Quizá cometan más errores, pero el juego es más rápido. Es difícil comparar las diferentes épocas", declaraba Wilander para 'Eurosport'.

Para concluir ponía un último factor sobre la mesa: "Hay que incorporar la mentalidad de Nadal a esta discusión. También la capacidad de Djokovic para comprender lo que está pasando y darles lo que no quieren. Por eso me gusta que Novak esté presente y trate de probarse frente a estos muchachos, para seguir alimentando este debate".