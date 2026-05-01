Graznido
Wyoming gana el primer concurso de imitadores de gaviota de El Intermedio: "Se viene otro Ondas"
Dani Mateo inaugura este curioso concurso en el que compiten el presentado de El Intermedio y Thais Villas. Ambos deben mostrar su habilidad para imitar el graznido de esa ave.
Se ha celebrado en Bélgica un concurso europeo de imitación de graznido gaviotas. "No sabemos si ha participado Puigdemont, habrá que investigar", comenta Dani Mateo. El colaborador de El Intermedio comparte unas imágenes en las que se pueden ver algunas de las imitaciones que han realizado los participantes.
La subcampeona de este curioso concurso es una mujer de Vigo, como desvela Dani. "Ya veo a Abel Caballero presentando el encendido de las luces de Navidad con esta chica al lado traduciéndolo en 'gavioto'", comenta.
Mateo afirma que él no sería capaz de ganar este concurso, pero en el programa "hay gente que sí", por eso inaugura el Primer concurso de imitadores de gaviota de El Intermedio. "Nos van a quitar todos los premios que nos han dado", comenta.
El primer participante es el Gran Wyoming. Primero, hace de gaviota triste y, después, una gaviota excitada en acto de apareamiento. "Se viene otro Ondas", le dice Mateo. La siguiente participante es Thais Villas. La reportera hace de una gaviota "divorciada y hasta el mismísimo coño de todo".
El colaborador indica que ambos lo han hecho muy bien, pero decide dar el premio a Wyoming ya que, en su opinión, es el que mejor imita a estas aves dado que "si te despistas te roba la comida que has traído".
