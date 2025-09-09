¿Evitó Marc Márquez ser campeón en casa de Valentino Rossi? Ojo a la opinión de una voz autorizada de MotoGP

El representante Carlo Pernat considera que al ilerdense "le importan un bledo estas tonterías" y ha incidido en que no dejó ganar a su hermano en Montmeló.

Que Marc Márquez tuviera a tiro en Barcelona la posibilidad de levantar su novena corona en Misano, la 'casa' de Valentino Rossi, y que se quedara a las puertas por la victoria de su hermano Alex ha deparado muchos comentarios sobre si el piloto de Ducati dejó ganar al de Gresini viendo que tiene el Mundial en su mano.

Sobre esa oportunidad perdida de reinar en el territorio de su archienemigo le han preguntado a Carlo Pernat en una entrevista en 'MOW Magazine'.

"A Marc Márquez le importan un bledo estas tonterías", ha respondido contundentemente el conocido representante.

"A Márquez le interesa ganar y punto. Por tanto me hace reír quien dice que en Barcelona no se esforzó lo suficiente contra el hermano: Marc cuando tiene el casco puesto solo tiene enemigos y ningún pariente", ha añadido el agente de Bastianiani.

Pernat considera que el dónde es una minucia para el octocampeón: "Si hubiera podido ganarlo en Misano, habría gozado del valor añadido de hacerlo en casa de Vale. Si lo gana en Japón, y lo ganará en Japón, gozará de haberlo hecho en casa de Honda".

De hecho, como broche, dejó una apuesta en la mesa sobre el futuro de Márquez: "Pero sin malicia o maldad, porque yo no estaría tan seguro de que la carrera de Marc no termine precisamente en Honda".