Koldo García acordó reunirse con Delcy Rodríguez tres meses después de la salida de Ábalos del Gobierno

Según reflejan los mensajes a los que ha tenido acceso laSexta y que el juez que instruye el caso de hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha recibido del juez del caso Koldo, Ismael Moreno, Koldo García escribió a Delcy Rodríguez el 3 de octubre de 2021 para verla. "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", le escribió García a Rodríguez.

La primera conversación recogida por la UCO la inició Koldo García el 3 de octubre de 2021 a las 22.00 horas. "Muy buenas vicepresidenta perdonque la moleste soy Koldo (sic)", escribió el exasesor de Ábalos.

Según el documento aportado por los agentes, Rodríguez le contestó inmediatamente: "Hola K". Al minuto siguiente, Koldo le apuntó: "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir".

A las 22.02 horas, la vicepresidenta venezolana respondió con un "Bien K", a lo que exasesor ministerial añadió: "Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error!!!".

Rodríguez le contestó a Koldo diez minutos después que se encontraba en un acto y le envió una fotografía. García le agradeció y le dijo: "Yo espero todo lo que usted me diga". La número dos de Nicolás Maduro cerró la conversación con un mensaje en el que se lee: "Perfrcto".

En la segunda conversación registrada, la mantenida el 5 de octubre de 2021, Koldo García se muestra en disposición de hablar con Rodríguez. "Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos", escribió a las 15.44 horas.

Tres minutos después, el exasesor de Transportes avisó a la vicepresidenta venezolana de que la llamaba "por otro medio". El último mensaje aportado por la UCO es de las 16.19 horas; en él Koldo García se limitó a avisar: "Le escribo desde otro sitio".

Este contacto se produjo un año y nueve meses después del polémico encuentro en el aeropuerto de Barajas. El escándalo estalló cuando se reveló que la mano derecha de Maduro, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aterrizó en el aeropuerto de Barajas a pesar de tener prohibida la entrada en el espacio Schengen desde 2017 debido a las sanciones europeas al régimen de Maduro. Eso alertó al Ministro del Interior, Grande-Marlaska, que se puso en contacto con Ábalos para que -según él, aprovechando que iría a recibir al ministro venezolano- se asegurara de que la vicepresidenta no pisaba suelo español.

Ya en abril de 2024 Koldo admitió que fue él quien acompañó a Ábalos al aeropuerto en su coche particular, pero inicialmente negó cualquier encuentro con Rodríguez. Sin embargo, el ministro acabó dando detalles en 'El Objetivo', afirmando que tuvo un saludo fortuito de 25 minutos en la sala VIP de la terminal, por lo tanto, Rodríguez sí pisó suelo español, según Koldo, "por hacer un servicio al país".