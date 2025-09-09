¿Llegará Carlos Alcaraz a los números de Rafa Nadal, Federer y Djokovic? Un exnúmero 1 afirma que sí

MatsWilander afirma que el murciano "es el mejor jugador del mundo" con tan solo 22 años, lo que le da "miedo".

Después de que Carlos Alcaraz sumase su sexto Grand Slam con su victoria en el US Open este domingo, el murciano logró superar los registros de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic a su edad.

Codearse con los números del 'Big Three' no es peccata minuta y a muchos ya les asalta la duda: ¿Llegará el nuevo número 1 a igualar los 'majors' de los tres mejores tenistas de la historia?

MatsWilander no tiene dudas: "Creo que ganará muchos más. La pregunta es: ¿ganará tanto como Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal? ¿Ganará 20 Grand Slams? Hay muchas posibilidades de que sí".

En declaraciones recogidas por 'Eurosport', el exnúmero 1 del mundo ha asegurado que en su mejor nivel no hay nadie que le gane.

"Es tan joven todavía, eso es lo que da miedo. Tiene seis Grand Slams, ha vuelto al número uno del mundo, lo cual es enorme para él. Es bueno en todo. Es tan sólido y cuando juega bien, realmente es el mejor jugador del mundo", ha explicado.

Es por ello que atisba un duopolio de Alcaraz y Sinner en la próxima década: "Ambos saben que tienen el mundo del tenis en sus manos y lo controlan. Se repartirán los Grand Slams cada año durante mucho tiempo".