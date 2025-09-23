"Por favor, tened cuidado"
Rafa Nadal denuncia que le han suplantado con IA para realizar estafas
El extenista manacorí ha emitido un comunicado en sus redes sociales que han suplantado su imagen y su voz en "consejos o propuestas de inversión".
Rafa Nadal ha sido víctima de la Inteligencia Artificial, una herramienta cada vez más popular y útil hoy en día, pero que no deja de ser un alma de doble filo.
Así lo ha denunciado el ganador de 22 Grand Slams a través de un comunicado emitido en su perfil en redes sociales.
"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", arranca el texto.
El fin de la suplantación parece ser estafar a los seguidores del manacorí con "consejos o propuestas de inversión" falsos.
"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo", zanja el comunicado.
Hola a todos,
Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario.
Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.
En…— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025