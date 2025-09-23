Rafa Nadal denuncia que le han suplantado con IA para realizar estafas

El extenista manacorí ha emitido un comunicado en sus redes sociales que han suplantado su imagen y su voz en "consejos o propuestas de inversión".

Rafa Nadal ha sido víctima de la Inteligencia Artificial, una herramienta cada vez más popular y útil hoy en día, pero que no deja de ser un alma de doble filo.

Así lo ha denunciado el ganador de 22 Grand Slams a través de un comunicado emitido en su perfil en redes sociales.

"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", arranca el texto.

El fin de la suplantación parece ser estafar a los seguidores del manacorí con "consejos o propuestas de inversión" falsos.

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo", zanja el comunicado.