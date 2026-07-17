Una leyenda del tenis excluye a Carlos Alcaraz y Sinner de "los 10 mejores tenistas de la historia"

Brad Gilbert, mítico entrenador estadounidense, ha expresado sus motivos por los que no incluye a ambos tenistas en lo más alto del ranking de los mejores tenistas de la historia.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son considerados como dos de los mejores tenistas de la historia debido a la gran cantidad de títulos que ostentan a una temprana edad. Ambos cuentan con 12 Grand Slams entre los dos y, a pesar de que apenas tienen oposición, se espera que dicha cifra aumente considerablemente.

Tanto el italiano como el español seguramente alcancen el número de majors ganados del 'Big Three', pero por el momento no estarían entre "los 10 mejores tenistas de la historia", tal y como ha afirmado una leyenda del tenis.

"Siempre y cuando Alcaraz y Sinner se mantengan sanos y rindan mucho más, estarán en los primeros puestos de la lista. Pero por el momento, no están entre los 10 primeros", ha exclamado el mítico entrenador estadounidense, Brad Gilbert, en una entrevista para 'Tennis Channel'.

De esta forma, Gilbert cree que ambos lograrán entrar en el ranking, pero aún necesitan más años y trofeos para igualar a las leyendas que se encuentran ahí. "El número uno, obviamente, es Novak Djokovic. Rafa Nadal el número dos, Roger Federer el número tres, Pete Sampras el cuarto, Bjorn Borg el quinto y Rod Laver el sexto", añade el norteamericano.

Incluso, pese a ser unos talentos precoces con muchísima proyección, Gilbert duda de situarlos en el top 15. "Del siete al diez es una decisión de peso, pero mucha gente lo va a cambiar. Y si piensas que deberían estar justo al lado de ellos, todavía tienes del 11 al 14-15, muchos chicos en esos primeros 15 para mí", admite.

Por último, el técnico ha recalcado que, en caso de ganar más Grand Slams y si se mantienen en activo muchos años más, podrían ascender puestos en la clasificación. "Una vez que ambos alcancen los ocho o diez títulos de Grand Slam y tengan una carrera duradera, ascenderán en la clasificación. Pero si no lo hacen, si ninguno de los dos logra nada más, no puedo incluirlos en la lista", concluye Gilbert.

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