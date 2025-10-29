Carlos Alcaraz, más autocrítico que nunca: "Este partido no lo vuelvo a ver"

El número 1 del mundo cayó eliminado en su debut en el Masters 1.000 de París, un torneo en el que su mejor resultado fueron unos cuartos de final en 2022.

Junto al 3-0 que le endosó Botic Van De Zandschulp en el US Open 2024 y la derrota frente el David Goffin en el Masters 1.000 de Miami de este año, la de este martes fue una de las eliminaciones más duras de la carrera de Carlos Alcaraz.

El murciano cedió ante Cameron Norrie en su debut en el Masters 1.000 de París por 4-6, 6-3 y 6-4, dejando el número 1 en el bolsillo de Jannik Sinner.

Tras la eliminación, Alcaraz explicó que la derrota no se podía achacar a una falta de descanso por las alturas de la temporada en las que estamos.

"Vine aquí con mucha energía y ganas. Quería hacerlo bien y me sentía con confianza. Otros años me sentía cansado al venir a París, pero esta vez era diferente. No fui a Shanghái y estuve muchos días en casa. Tengo batería", explicó.

Simplemente no sabía explicar en qué había fallado: "No sé lo que me ha pasado. Hay partidos que vale la pena ver, pero de este no voy a sacar ninguna clave. Todo han sido malas sensaciones y cabreo. Este tipo de partidos pueden pasar, pero voy a trabajar para que no se repita".

"He entrenado muchos días y me he sentido increíble, tanto golpeando a la pelota como moviéndome en la pista. Haciéndolo todo muy limpio", señaló Carlitos.

Eso sí, Alcaraz también reconoció el mérito del británico: "Pero hoy he sentido que no podía hacer más de lo que he hecho. Hay que dar crédito a Norrie porque no me ha dejado sentirme bien y ha remontado el partido".