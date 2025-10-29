Durísima crítica de un extenista italiano a Carlos Alcaraz: "Está muy nervioso..."

Paolo Bertolucci, exjugador de tenis, ha lanzado muchas críticas a Carlos después de caer en primera ronda del Masters 1.000 de París.

Carlos Alcarazha caído por sorpresa en el Masters 1.000 de París. En la primera ronda contra Cameron Norrie. Y ha recibido algunas críticas por su juego, que él mismo reconoció que fue uno de sus peores partidos de todo el curso. El extenista Paolo Bertolucci ha sido muy duro con el murciano.

En 'Sky Sports', el italiano ha hablado de los "nervios" de Alcaraz: "Juega muy nervioso, nunca lo había visto tan fuera de sí. Nunca lo había visto cometer tantos errores no forzados. Está intentando encender la luz y no lo consigue".

"Todo el partido se lo ha pasado lamentándose de que no siente la bola y de que la pista es lenta, cuando había leído declaraciones de que estaba contento con la pista", se extiende Bertolucci.

Está convencido de que hubo falta de concentración a su llegada a París: "Jornada negra, obviamente, pero es que su concentración ha estado bajo mínimos...".

"Muy mal Alcaraz, una derrota inesperada, un resultado negativo que sorprende", dice para cerrar.

Esta derrota de Carlos puede ser fatal. Si Jannik Sinner se lleva el título en París le arrebatará el número 1 antes de las ATP Finals.