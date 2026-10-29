La respuesta de Albon a Alonso tras tocarle en Austin: "Quizá fui más allá del límite..."

El de Williams tocó a Fernando en la primera vuelta y dejó su coche muy tocado: "Intenté apartarme, pero...".

A Fernando Alonso le arruinaron su carrera en el Gran Premio de Estados Unidos nada más empezar. Alex Albon le tocó y en ese momento el Aston Martin ya no fue el mismo. El asturiano se quejó de esta maniobra y ahora el de Williams ha respondido.

En palabras que publica 'RacingNews365' ya en la previa del Gran Premio de México, Albon responde a Fernando: "Fue divertido, y siempre es divertido competir contra Fernando; es fuerte, pero siempre es justo. Quizá que fui un poco más allá del límite, y no lo sé; seguro que lo averiguaré pronto, pero me divertí mucho".

"Parecía que había un coche a la derecha de Fernando, y le dio suficiente espacio como si pensara que solo había un coche delante de él, pero entonces yo estaba por dentro de Fernando, y se apretó, e intenté apartarme hacia el bordillo, pero no pude", dice el compañero de Carlos Sainz.

Él también sufrió daños en su coche: "Sí que tuve daños y estuve pilotando con el alerón delantero roto".

Fernando acabó decimosexto en Austin con un coche que no podía competir por esos daños. Porque antes, se pudo ver desde los entrenamientos libres, sí se acercó incluso a la posibilidad de llegar a los puntos.

Albon, por su parte, finalizó decimoséptimo justo por detrás del piloto asturiano. También con el coche tocado.

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