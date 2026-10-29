Adrian Newey reconoce su gran error con Aston Martin: "Ahora hemos vuelto..."

El gran ingeniero de Aston Martin asume la culpa por el camino que tomaron para lanzar el coche de esta temporada 2026.

El Aston Martin 2026 en el que Adrian Newey empezó a trabajar ha resultado ser un desastre. Es verdad que el ingeniero llegó tarde, pero ha reconocido que el camino de desarrollo que ideó en un primer momento ha resultado ser un error.

Así lo ha reconocido en palabras que publica 'Motorsport' antes de que se dispute el Gran Premio de México.

"Cuando llegué, era principios de marzo y se había realizado muy poco trabajo de investigación. Si además tenemos en cuenta las fechas de entrega de todos los componentes principales, nos encontramos con un periodo de desarrollo muy breve", dice el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1.

Cuando estudió el reglamento ideó un plan que no funcionó: "Estudié el reglamento y tuve la sensación de que se adaptaría bien a una solución con un alto 'rake', que es la dirección que habíamos decidido seguir. Creo que esa elección tenía algunos puntos fuertes, pero también algunos puntos débiles".

Y ahora han vuelto para atrás: "Ahora hemos vuelto a lo que yo definiría como un término medio, una solución intermedia que consideramos válida".

Es verdad que el coche verde ya no está tan atrás como en el inicio de temporada, pero la distancia con la zona media sigue siendo importante. Ni Fernando Alonso puede luchar con este coche por los puntos en la mayoría de los circuitos.

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