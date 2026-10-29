El gran gesto de Rafa Jódar con las víctimas del accidente de tren en Toledo

El madrileño ha disputado su partido de segunda ronda del torneo de Basilea con un crespón negro en la manga izquierda.

En su derrota en segunda ronda del ATP 500 de Basilea ante el monegasco Valentin Vacherot, Rafa Jódar ha dejado un gran gesto.

El madrileño, la gran sensación del circuito este 2026, ha saltado a pista con un crespón negro en la manga izquierda.

Jódar ha querido tener un bonito gesto con las víctimas y afectados por el accidente de tren en Urda (Toledo).

Hasta el momento, la catástrofe ferroviaria ha dejado 69 muertes, entre las que se encuentra la de la atleta Julieta Gallego.