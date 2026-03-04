¿Por qué Juan Carlos Ferrero ha dejado de seguir a Alcaraz en Instagram? Así lo explica en 'El Cafelito'

El ya exentrenador de Carlos Alcaraz se explica en 'El Cafelito'. Necesitaba 'sanar' y por eso dejó de seguir al tenista en sus redes sociales.

Juan Carlos Ferrero dejó de ser entrenador de Carlos Alcaraz hace tres meses. Y decidió no seguirle en sus redes sociales. En 'El Cafelito', entrevistado por Josep Pedrerol, ha explicado el motivo.

"No le sigo porque necesito un poquito de tiempo, por separar. Que al mismo tiempo si veo Instagram me sale por todas partes. Al final no he conseguido nada. Sigues cuentas de tenis y de torneos y te sale igual", explica el entrenador de tenis

"No lo hice por despecho. Tengo ganas de verle y darle un abrazo. Normalizar todo lo que ha pasado, yo creo que queda una charla pendiente. A mí me gustaría", dice Ferrero.