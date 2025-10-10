Detenidos tres hombres por violar a una niña de ocho años, uno de ellos el padre, en Madrid

Foto de archivo de un coche de la Policía Nacional

Los detalles Los hechos ocurrieron en el domicilio de la menor en el distrito madrileño de Usera. Cuando llegó a casa, la madre se dio cuenta de la agresión sexual y llamó a la Policía.

En el barrio de Usera, Madrid, la Policía Nacional detuvo a tres hombres por la violación de una niña de ocho años en su domicilio. Entre los arrestados se encuentra el propio padre de la menor, un hombre de 38 años. Las detenciones se produjeron después de que la madre de la niña descubriera la agresión sexual al llegar a casa y alertara a la Policía. Los otros dos detenidos son un hombre de 33 años y otro de 24, que también convivían en el mismo domicilio.

Deleznable agresión sexual a una menor en el barrio de Usera, en Madrid. Allí, la Policía Nacional detuvo el pasado sábado a tres hombres por violar a una niña de ocho años en su domicilio. Uno ellos es el propio padre de la menor.

Las detenciones tuvieron lugar después de que la madre, que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa, llamara a la Policía, según fuentes policiales citadas por Efe. Los arrestados son el padre de la niña, un hombre boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.

