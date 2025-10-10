Ahora

En su domicilio

Detenidos tres hombres por violar a una niña de ocho años, uno de ellos el padre, en Madrid

Los detalles Los hechos ocurrieron en el domicilio de la menor en el distrito madrileño de Usera. Cuando llegó a casa, la madre se dio cuenta de la agresión sexual y llamó a la Policía.

Foto de archivo de un coche de la Policía NacionalFoto de archivo de un coche de la Policía NacionalEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Deleznable agresión sexual a una menor en el barrio de Usera, en Madrid. Allí, la Policía Nacional detuvo el pasado sábado a tres hombres por violar a una niña de ocho años en su domicilio. Uno ellos es el propio padre de la menor.

Las detenciones tuvieron lugar después de que la madre, que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa, llamara a la Policía, según fuentes policiales citadas por Efe. Los arrestados son el padre de la niña, un hombre boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
  2. Qué represalias puede tomar Trump contra Noruega en caso de no recibir el Nobel de la Paz
  3. Alerta por lluvias extremas, en directo | La DANA Alice se fortalece con aviso rojo en Alicante y Murcia por lluvias torrenciales
  4. La guerra silenciosa dentro del Partido Popular: Ayuso y Feijóo, cada vez más enfrentados
  5. "¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos
  6. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa