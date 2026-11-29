La final se decidió en el enfrentamiento de dobles dónde Musetti y Vavassori anularon a Granollers y Alcaraz en dos sets. Se repite la historia y España cae ante Italia como ya pasara hace un año.

España ha vuelto a ser víctima de una Italia inexpugnable. La selección transalpina ha vuelto a sacar talento de dónde parecía que no tenía para dejar a un combinado español que llegaba en una forma increíble a la final.

Daba incluso la sensación de que la eliminatoria podía decidirse en los enfrentamientos de dobles, donde Carlos Alcaraz y Rafa Jódar eran favoritos. El de Leganés sufrió un duro contratiempo físico. Se resintió de sus molestias y acabó pagándolo ante Lorenzo Musetti, que recuperó su mejor versión en meses.

Alcaraz igualó la serie ante Flavio Cobolli. El encuentro fue de mucho dominio murciano hasta que Flavio puso algo de oposición al final del segundo set. A pesar de ello, Carlitos lo terminó cerrando en el 'tie break' del segundo set para llevar la final al encuentro de doble.

Ahí se esperaba un Berretini/Vavassori vs Granollers/ Pedro Martínez pero Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti terminaron entrando en escena. La pareja española sufrió mucho en el primer set donde acusó la contundencia italiana al resto, con dos 'breaks'.

La segunda manga fue algo más igualada. De hecho, España llegó a gozar de una bola de set con 5-4 a favor, pero Vavassori y Musetti volvieron a ser más clínicos. Con 5-5, la dupla italiana hizo break y terminó cerrando el título con un 7-5

Italia revalida de nuevo la Copa Davis, son cuatro consecutivas. Todo ante una España que partía como favorita junto a los transalpinos pero que terminó sucumbiendo en una final al límite. Aún así, 'La Roja' nunca le perdió la cara a una eliminatoria que se decidió en los momentos de máxima tensión.

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