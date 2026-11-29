El de Cervera da las gracias a la que ha sido su casa durante los últimos tres años de su carrera en los que ha conquistado dos Mundiales.

Marc Márquez se despedía oficialmente del motociclismo este fin de semana en Valencia. Ha sido un último gran premio tremendamente intenso para el diez veces campeón del mundo y para su familia. No hay que olvidar que su hermano Álex ha sido hospitalizado a primera hora de la mañana por un bronquioespasmo grave.

El de Gresini, por fortuna, ha podido estar presente en la última carrera de su hermano, aunque como espectador. Marc ha terminado segundo en una carrera en la que ha ido a por la victoria pero que se ha terminado llevando Raúl Fernández, que ha sido muy superior durante las 27 vueltas.

La familia de Marc, tras la carrera, no ha podido contener la emoción. Sus padres, Julià y Roser, su pareja Gemma y su hermano Álex han dejado imágenes tremendamente conmovedoras durqante la última vuelta de la que ha sido una auténtica leyenda del deporte.

Márquez, más allá de su familia, ha querido acordarse también de quién le dio una oportunidad en su peor momento. Ducati, con Gresini primero y después con el equipo oficial, vio que Marc aún tenía esos mimbres de campeón.

El ilerdense no ha dudado en agradecer la confianza de la escudería en la gala de premio de MotoGP: "Contento de ayudar a Ducati a batir este récord de ganar los cinco Mundiales seguidos. Quiero dares las gracias porque han sido mi segunda vida en MotoGP y he entregado todo lo que tenía. Grazie mille".

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