El de Leganés ha dado el susto después de mostrar considerables molestias en su pie derecho. Ha podido seguir e incluso ganar el primer set.

Rafa Jódar llegaba entre algodones a la final de la Copa David. El de Leganés venía algo tocado de las semifinales ante Gran Bretaña y han sido esas molestias las que le han pasado factura en el primer set ante Lorenzo Musetti.

Rafa había comenzado algo poco activo el primer set, lo que propició una primera rotura de servicio del italiano. Jódar se rehizo y recuperó su mejor nivel para igualar el encuentro y devolverle ese 'break' a Musetti.

Fue entonces, cuando todo parecía encaminado hacia el 'tie break', cuando los médicos saltaron a pista para atender a Rafa. El joven madrileño recibió los cuidados necesarios en su pie derecho y volvió a saltar a pista.

Sacó fuerzas de donde no tenía para poder meterse en el bolsillo la primera manga venciendo en el 'tie break'. Sin embargo, acusó el esfuerzo en el segundo asalto donde Musetti pudo imponerse por 6-2 además de comenzar el tercer y definitivo set del primer partido con 'break' a favor.

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