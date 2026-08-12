El impresionante dato de Rafa Jódar en el Masters 1.000 de Montreal que agranda su figura

El tenista español está logrando batir a la mayoría de sus rivales en Canadá gracias a su alto porcentaje de puntos ganados al resto con el primer saque de sus rivales.

Rafa Jódar está realizando un impresionante torneo en el Masters 1000 de Canadá. En Montreal, la promesa española del tenis está despuntando por su capacidad para ganar una gran cantidad de puntos al resto con el primer saque de sus rivales. Un hecho que le está permitiendo deshacerse de ellos en cada set de forma sencilla.

Con su pase ya sellado a las semifinales del torneo, se ha desvelado una estadística del de Leganés que explica cómo está dejando sin opciones a cada contrincante al que se enfrenta. En concreto, Jódar cuenta con un porcentaje de acierto del 47% de puntos ganados al resto con el primer saque del rival.

Tan solo en su último partido disputado este martes contra Arthur Fils (7-6, 6-3), el español logró llevarse 15 puntos al restar primer saque y 16 en el segundo saque. Con un porcentaje inferior a la media, Jódar se impuso al francés, desquiciándole y obligándole a apurar ciertos golpes.

Con un 10% más de acierto que la mayoría de sus rivales en los cuartos de final en Canadá, Rafa es uno de los tenistas actuales con mejores estadísticas; en lo que al resto respecta, del circuito ATP, solo por debajo de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Daniil Medvedev.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido