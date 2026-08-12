Conmovedora carta de despedida de Leo Messi a su padre: "Todavía no me creo..."

El astro argentino ha publicado un emotivo escrito en el que se despide de Jorge. Leo se abre en canal y deja mensajes tan duros como "no imaginarse" que no le podrá volver a ver.

El mundo del fútbol lleva varios días llorando la muerte de Jorge Messi. Días después de su fallecimiento, ha sido Leo, su hijo, quien ha querido despedirse de su padre de manera abierta. El astro argentino ha publicado una carta dejando duros mensajes y confesiones.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", comienza el escrito.

Leo recuerda la petición que le hizo su padre antes del Mundial: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar".

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", sigue Messi.

El argentino pone fin a la carta con unas palabras muy emotivas: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías".

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa", conluye Messi.

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