El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras la muerte de su padre: "En estos duros momentos..."

El portugués no dudó en mandarle unas palabras de apoyo a Leo después de que este publicara una carta de despedida dirigida a su padre.

La muerte de Jorge Messi ha conmocionado al mundo del deporte. De hecho, habían sido muchas las personalidades que se habían despedido de él estos últimos días. Este miércoles lo ha hecho Leo Messi, su hijo, en una estremecedora carta en la que el argentino se abre en canal.

En dicho escrito, Leo recuerda los mejores momentos con su padre y le agradece todo lo que hecho por él. Messi lo ha publicado en sus redes sociales y muchos atletas han aprovechado para dejarle un sentido mensaje al de Rosario.

El más llamativo ha sido el de Cristiano Ronaldo. El que probablemente haya sido el mayor rival deportivo de Leo a lo largo de toda su carrera ha dejado un buen gesto hacia el propio futbolista y su familia.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", ha comentado Cristiano en redes sociales. Otros deportistas como Carlos Alcaraz, Carles Puyol, Dani Olmo, Ferran o Thibaut Courtois también han dejado un mensaje de apoyo a Messi.

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