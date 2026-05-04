El posible cuadro de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma

Tras brillar en Madrid, el joven tenista español aterriza en la capital italiana con el objetivo de dar otra 'campanada'.

Rafa Jódar, número 34 del mundo tras su sobresaliente 2026, tiene muy cerca ser cabeza de serie en Roland Garros si tiene una buena actuación en el Masters 1000 de Roma.

Este lunes se ha celebrado el sorteo del cuadro principal y el joven tenista de Leganés ya sabe cuál será su camino en el Foro Itálico.

En segunda ronda, a la que pasa directo, se medirá contra Nuno Borges o contra un jugador de la 'qualy'.

En tercera ronda se podría reeditar su duelo contra De Miñaur en Madrid, mientras que en octavos aparece Leaner Tien y Bublik en el horizonte.

En cuartos de final llegaría lo complicado con un hipotético duelo ante Zverev, mientras que Djokovic, Musetti y Ruud serían sus potenciales rivales en semifinales antes de una gran final en la que se podría ver las caras con Jannik Sinner.