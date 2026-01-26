Ahora

Open de Australia

Golpea a su rival en la cara y sonríe: la imagen más polémica del Open de Australia

La tenista letona Jelena Ostapenko le dio un pelotazo a su contrincante, Laura Siegemund, en el rostro durante un juego en medio de una tensa rivalidad.

Golpea a su rival en la cara y sonríe: la imagen más polémica del Open de Australia

El Open de Australia está siendo un torneo lleno de sorpresas y momentos destacados. Con el primer Grand Slam del año en su ecuador, los tenistas de diferentes categorías ya encarrilan las últimas eliminatorias.

Pese a que, por el momento, el único factor destacado habían sido las altas temperaturas, ahora la polémica está servida debido a un incidente sucedido este lunes. En concreto, se trata del pelotazo que ha recibido la tenista alemana Laura Siegemund durante el encuentro a dobles contra Su-Wei Hsieh y Jelena Ostapenko que perdieron 6-3, 6-2.

En el séptimo juego del segundo set, cuando la pareja ganadora tenía una ventaja de 5-1, Ostapenko golpeó la cara de Siegemund con la bola. Pese a que en el vídeo no parece que el impacto sea intencionado, la mala relación que mantienen ambas tenistas está alimentando la teoría de un posible golpe a propósito.

Nada más recibir el impacto, Ostapenko se acercó a la red para disculparse, pero la tenista alemana se retiró rápidamente hasta su banquillo para limpiarse la cara con una toalla sin mirar a su rival.

Sin embargo, otra imagen detalla cómo Ostapenko, una vez se disculpó desde la red, se alejó hasta el fondo de la pista con su compañera sonriendo tímidamente.

