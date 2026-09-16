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Aún se desconocen los rivales

El 'last dance' de Rafa Nadal ya tiene fecha: así será su regreso a las pistas

Con motivo del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy, el manacorí disputará varios partidos de exhibición el sábado 3 de octubre.

Rafa Nadal Rafa NadalGetty

Casi dos años después de que colgara la raqueta tras la eliminación de España en las Finales de la Copa Davis disputadas en Málaga en noviembre de 2024, Rafa Nadal ha anunciado que volverá a las pistas.

Lo hará el sábado 3 de octubre para conmemorar el décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy.

A partir de las 17:00, el ganador de 22 Grand Slam jugará varios partidos de exhibición.

En el 'Rafa Nadal Academy Slam', el balear se medirá contra rivales y amigos, aunque aún no se ha anunciado quiénes serán los participantes.

Desde que se inaugurara la academia, la expansión internacional ha sido notable hasta llegar al punto de tener ocho centros en todo el mundo: Manacor, Costa Mujeres, Grecia, Kuwait, Hong Kong, Marbella, Egipto y Punta Cana.

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