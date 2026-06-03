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"Sería maravilloso entrenarlo"

'Bombazo' de Ferrero: se ofrece a entrenar a Sinner tras dejarlo con Carlos Alcaraz

Siete meses después de su ruptura con el murciano, Juan Carlos Ferrero ha abierto de par en par las puertas a entrenar al italiano.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazJuan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

En pleno Roland Garros, con Carlos Alcaraz fuera por lesión y Jannik Sinner eliminado, Juan Carlos Ferrero ha soltado el 'bombazo' en una entrevista con 'El Corriere della Sera',

El alicantino, sin titubear, ha afirmado que le gustaría entrenar en este momento al italiano tras haber superado la ruptura con el murciano, que tuvo lugar hace siete meses.

"Hace apenas unos meses, habría dicho que no: la ruptura con Carlos era reciente y no estaba preparado", ha arrancado.

Sin embargo, ahora, con todo ya digerido, su postura ha cambiado: "Pero ahora que me siento más fuerte, digo: ¿por qué no?".

Y es que el carácter de Jannik casa muy bien con el de 'Juanki': "A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como el número uno: me gusta su actitud. Sería maravilloso entrenarlo".

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