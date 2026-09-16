No todos son caballas: Vinicius, Mbappé y Konaté ocultan la camiseta de apoyo a Ceuta que sí llevaba el resto del Real Madrid

Los detalles Los dos primeros salieron con la prenda puesta sobre los hombros y remangada, evitando que la frase "todos somos caballas" se leyera con claridad, mientras que el defensor francés se limitó a portar la camiseta en sus manos antes del Elche - Real Madrid.

En un gesto de solidaridad con Ceuta, los futbolistas del Elche y el Real Madrid saltaron al campo con camisetas que llevaban el lema "Todos somos caballas". Sin embargo, Kylian Mbappé, Vinicius e Ibrahima Konaté no las lucieron completamente, generando cierta controversia. Esta iniciativa fue acordada por ambos clubes y respaldada por LaLiga. Un día antes, el jugador marroquí Abde, del Real Betis, también participó en un homenaje similar, lo que le valió críticas en redes sociales. Por otro lado, el FC Barcelona optó por no participar en esta acción durante su partido contra el Levante.

Los futbolistas del Elche y el Real Madrid saltaron este martes al terreno de juego del estadio Martínez Valero con camisetas de apoyo a Ceuta. Lo hicieron todos, excepto tres. Kylian Mbappé, Vinicius e Ibrahima Konaté optaron por no lucir el lema. Los dos primeros salieron con ella puesta sobre los hombros y remangada, evitando que la frase "Todos somos caballas" se leyera con claridad, mientras que el defensor francés se limitó a portar la camiseta en sus manos.

La iniciativa había sido acordada por ambos clubes en la previa del partido y respaldada por LaLiga, y además, se había anunciado en la propia web del Real Madrid. "Antes del comienzo de partido entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped del Manuel Martínez Valero con unas camisetas en las que se podía leer 'Todos somos caballas', como muestra de solidaridad con Ceuta", rezaba el comunicado oficial emitido por el club blanco.

Esta escena llega una semana después de que la grada de animación del Real Madrid homenajease a Ceuta desplegando miles de banderas de la ciudad autónoma en la grada durante el partido de Champions League ante el Inter de Milán.

Polémica en Marruecos con Abde

Un día antes del Elche - Real Madrid, el futbolista marroquí del Real Betis Abde participó en el homenaje a Ceuta portando la camiseta con el lema "Todos somos caballas" en el duelo ante el Villarreal. Posteriormente, recibió insultos y amenazas en redes sociales procedentes de usuarios marroquíes que interpretaron la camiseta como una toma de posición política en contra de su país.

Ante esta situación, el bético tuvo que aclarar en sus redes sociales que no se trataba de "un objetivo político o de desprecio hacia el pueblo marroquí". "Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada", puntualizó.

El Barça se negó a portar la camiseta

Por su parte, el Fútbol Club Barcelona decidió que sus futbolistas no llevasen la camiseta en apoyo a Ceuta en su partido del pasado domingo ante el Levante Unión Deportiva en el Ciutat de Valencia. Mientras los futbolistas del equipo valenciano la portaron, el club catalán decidió no participar en la iniciativa.

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